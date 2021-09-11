مصر – أعلنت وزارة البيئة المصرية أن السواحل الشمالية للبلاد آمنة من سمك القرش، وذلك بعد أنباء عن “تعرض غواص لهجوم من سمكة قرش قضمت ذراعه بإحدى قرى الساحل الشمالي”.

وقررت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد تشكيل لجنة عاجلة من خبراء المحميات والحياة البحرية والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، للوقوف على حقيقة ما تعرض له أحد العاملين المنوط بهم مراقبة الشواطىء بإحدى قرى الساحل الشمالى بالبحر المتوسط، من هجوم سمكة قرش عليه أثناء مراقبته الشاطىء.

وأضافت أن “اللجنة المشكلة أكدت عدم تعرض الغواص لهجوم القرش، كما قام الأطباء المكلفون بعلاج المصاب بفحص الإصابة، وأفادوا بأنها ناتجة عن جرح قطعي بآلة حادة وليس بسبب كائن بحري”.

كما أشارت إلى انتهاء خبراء وزارة البيئة من أعمال فحص الجرح والتى انتهت إلى عدم تطابق شكل الإصابة قطعيا مع ما هو ثابت وموثق عالميا لطبيعة الإصابات التى تنتج عن هجوم أسماك القرش على البشر، مؤكدة أن “الإصابة نتجت عن جسم معدني حاد، وهو ما تطلب اتخاذ ما يلزم من جهات الاختصاص لاستبيان حقيقة الحادث والأسباب الفعلية التي أدت إلى حدوثه”.

وحثت الوزيرة على ضرورة “توخى الحذر في نشر الشائعات التي تثير البلبة والرأي العام”.

المصدر: اليوم السابع