الأردن – أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، هالة زواتي، أن المملكة بإمكانها تصدير 250 ميغاواط من الطاقة الكهربائية إلى لبنان وذلك بعد أن تعهدت المملكة بمساعدة لبنان.

وقالت زواتي: “يمكننا تصدير 250 ميغا واط إلى لبنان والاجتماعات التنسيقية تبدأ بعد أسبوعين”.

وأضافت أن “الغاز المصري سيخفض تكلفة إنتاج الكهرباء في محطة دير عمار اللبنانية إلى النصف”.

واتفق وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان أمس الأربعاء على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك خلال اجتماع في العاصمة عمان.

وقالت زواتي حينها إن “الاجتماع يهدف بشكل أساسي للتعاون في مجال إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري للجمهورية اللبنانية عبر الأراضي الأردنية والسورية من خلال خط الغاز العربي، وإن الأردن سيبذل كل جهد لمساعدة الأشقاء اللبنانيين للخروج من محنة الطاقة وبتوجيهات مباشرة من الملك”.

المصدر: “خبرني”