ليبيا – التقى وزير الداخلية خالد التيجاني والوفد المرافق له بالعاصمة البريطانية لندن مع نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكومنولث “جيمس كليفيرلي” بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية لدى المملكة المتحدة..

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة عدد من المواضيع والقضايا ومن أهمها مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للوطنية والجرائم السيبيرية..

وتطرق الاجتماع الى مناقشة تسهيل اجراءات التأشيرات بين الجانبين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى..

وأكد”جيمس كليفيرلي” على عمق العلاقات بين البلدين ودعم بلاده لكل المجهودات التي تبذل من أجل الوصول للإستحقاق الانتخابي في الموعد المحدد.