مصر – أعرب وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني عن سعادته باستئناف حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية، لافتا إلى أهمية السوق الروسية بالنسبة للسياحة المصرية.

وجاء التصريح خلال حفل جرى في السفارة المصرية في موسكو مساء أمس وذلك على هامش زيارة الوزير المصري إلى روسيا.

وأضاف أن مصر تعمل حاليا على خلق منتج سياحي جديد يعمل على دمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية من خلال عدة عناصر من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل.

وأكد خلال الحفل على عمق العلاقات بين روسيا ومصر، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، والتي من بينها مجال السياحة، لافتا إلى أنه تم إعلان عام 2021 للاحتفال بعام التبادل الإنساني المصري الروسي.

كما استعرض الوزير التدابير الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تتخذها مصر وتطبيقها بكل دقة وصرامة لضمان سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين والتي يتم تحديثها بصفة دورية.

وأضاف أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أعداد السائحين الوافدين من مختلف دول العالم لمصر منذ استئناف الحركة السياحة الوافدة لمصر وهو ما يدل على ثقة هؤلاء السائحين في المقصد السياحي المصري.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار تم أيضا إنشاء متحفين للآثار في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ حتى يستطيع السائح الاستمتاع بالأماكن الشاطئية المشمسة والطبيعة الخلابة صباحا وزيارة هذه المتاحف ليلاً للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وحضر حفل الاستقبال ما يقرب من 65 مدعو من ممثلي كبار منظمي الرحلات والشركات السياحية الروسية، وشركات الطيران واتحادات الغرف السياحية في السوق الروسية.

المصدر: RT