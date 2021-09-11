أفغانستان – ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن “جبهة المقاومة الوطنية” المناهضة لحركة “طالبان” في منطقة بنجشير تمكنت من استعادة السيطرة على 3 مناطق من قوات “طالبان”.

ونقلت صحيفة “أفغانستان تايمز” عن مصادرها قولها، إن “المقاومة” استعادت السيطرة على مناطق دره وآبشار وبريان في شمال وشمال شرقي ولاية بنجشير.

وأضافت المصادر أن “طالبان” خسرت العشرات من مقاتليها في المعارك.

وكانت حركة “طالبان” قد أعلنت عن سيطرتها على كامل أراضي أفغانستان يوم الاثنين الماضي، لكن قوات “جبهة المقاومة الوطنية” بقيادة أحمد مسعود أعلنت أن المواجهات في بنجشير لا تزال مستمرة.

المصدر: تاس