ارتفاع أسعار النفط بعد توقعات متشائمة حول الإنتاج الأمريكي

ارتفاع أسعار النفط بعد توقعات متشائمة حول الإنتاج الأمريكي

الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار النفط، امس مدعومة بتوقعات بتراجع الإمدادات في الولايات المتحدة نتيجة الإعصار أيدا، كما عززت آمال التجارة بين واشنطن وبكين الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر.

ولا يزال حوالي ثلاثة أرباع إنتاج النفط البحري في منطقة الخليج الأمريكي، أو حوالي 1.4 مليون برميل يوميا، متوقفا منذ أواخر أغسطس 2021.

وأظهرت أرقام هذا الأسبوع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2019.

وارتفع خام “برنت” بنسبة 1.7 بالمئة إلى 72.65 دولار، بحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش. وبلغ خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي 69.19 دولار بارتفاع نسبته 1.5 بالمئة.

حصلت أسواق النفط والأسهم أيضا على دفعة من أنباء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ. وقال محللون إن المكالمة عززت الآمال في علاقات أكثر دفئا والمزيد من التجارة العالمية.

المصدر: رويترز