ليبيا – التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي اليوم الأحد مع وفد من مدينة ودان متمثل في النائب إسماعيل الشريف، ومدير مركز العزل، وذلك لبحث الوضع الصحي بالمدينة.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العديد من الملفات الصحية، ومن أبرزها تزويد مركز العزل بمصنع أكسجين، معمل للتحاليل متكامل، وجهاز تصوير مقطعي محوسب.

كما تم التطرق إلى ملف سداد المستحقات المالية للعاملين بالمركز وشركات الدعم اللوجستي الخاصة بالإعاشة والنظافة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي ختام الاجتماع، أعطى الوزير التعليمات العاجلة باتخاذ الإجراءات الفورية؛ فيما يخص توفير مصنع الأكسجين ومعمل للتحاليل بمركز العزل بالمدينة.