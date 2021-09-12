ليبيا – أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح أن المنطقة الشرقية تشهد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا، خاصة درنة والكفرة وبنغازي.

السايح حذر في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر من دخول المنطقة الشرقية في موجة جديدة، وقال: إن نسبة الوفيات عادة تزداد بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الانتشار.

وأشار إلى أن الوضع الوبائي في بقية المناطق ما زال على ما هو عليه، مؤكدًا أن اللقاحات متوفرة والمراكز تواصل تقديم التطعيم ولكن هناك عزوف من المواطنين.

وأوضح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إقبال المواطنين على التطعيم في المنطقة الغربية أدى إلى تحسن الوضع الوبائي ، وقال إن غير المطعمين أكثر عرضة للوفاة. وأضاف السايح أنهم يتجهزون لفتح مجمع كبير لتنفيذ حملة تطعيم في المنطقة الجنوبية في غضون أيام، وأكد أن شحنة من لقاح استرازنيكا ستصل الأربعاء القادم.