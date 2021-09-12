ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة خطوة إيجابية للخروج من الوضع الحالي للبلاد، والهدف منه الوصول إلى الاستقرار.

الطبلقي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأحد، أوضحت أن موافقة النواب على قانون انتخاب الرئيس كانت ضمنية، لأن رئيس البرلمان خلال الجلسة المخصصة لمناقشة القانون، أكد على تضمين كل الملاحظات الصادرة عن النواب عند إحالته للجنة التشريعية لصياغته.

ونوهت النائبة إلى أن القانون الصادر عن النواب لاقى ترحيبًا واسعًا من غالبية الأطراف، ووفق الاتفاق السياسي، فإن إصدار القوانين اختصاص أصيل لمجلس النواب.

الطبلقي وصفت اعتراض مجلس الدولة الاستشارية وعدم إشراكه في إصدار القانون بـ”الخطأ”.