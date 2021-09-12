ليبيا – أعلن القيادي بجماعة الإخوان عبد الرزاق العرادي انسحابه من ملتقى الحوار السياسي احتجاجًا ورفضًا على دعم البعثة الأممية لتمرير قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أقره البرلمان.

العرادي أوضح في رسالة وجهها للمبعوث الأممي يان كوبيتش تابعتها صحيفة المرصد إن إحاطة كوبيتش لمجلس الأمن الدولي تعد دعمًا لقانون انتخاب رئيس الدولة مؤكدًا إن هذا القانون “منعدم” وصادر بشكل أحادي متجاوزًا بذلك الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي والنظام الداخلي لمجلس النواب حسب زعمه.

وأضاف العرادي إن عدم الالتزام بالاتفاق السياسي الموقع عليه أمميًا يعيد البلاد تلقائيًا لالة الانقسام السياسي وتعدد الأجسام التشريعية المتنافسة، مبينًا إن لا حل للنزاع الليبي لا يكون إلا عبر سيطرة طرف على كامل تراب ليبيا والوصول لحل بمقتضى وثائق دستورية نافذة وصولًا لحل من خلال تسوية سياسية جديدة.

وحذر العرادي من تسبب القانون الذي وصفه بـ”المعيب” سيعيد البلاد مرة أخرى للانقسام الداخلي والخارجي أو الوقوف أمام حرب جديدة.