ليبيا – قال رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة إن الموجة الثالثة كانت متوقعة في المنطقة الشرقية بعد حدوثها في المنطقة الغربية.

العيضة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أفاد بوفاة ست حالات أمس السبت؛ ودخول ستة وعشرين مصابًا بفيروس كورونا إلى ثلاثة عشر مركز عزل؛ في حين سجلت إحدى وعشرين حالة شفاء، وذلك في المنطقة الممتدة من سرت غربًا إلى مساعد شرقًا بالإضافة إلى مدينة الكفرة في الجنوب الشرقي.

وأضاف أن إجمالي المصابين في مراكز العزل بالمنطقة المذكورة يبلغ مائة وخمسين بينهم تسعون حالة في العناية، حسب قوله.