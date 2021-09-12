ليبيا – قال عضو الغرفة التجارية بالجملة في تونس نبيل العيادي إن دخول أسماء سلع تموينية تونسية إلى السوق الليبية صنعت في تركيا يعد تهديدًا صريحًا للصناعة التونسية.

العيادي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أوضح بأن الإجراءات التونسية الليبية التجارية تركت فراغًا قامت الشركات التركية باستغلاله، عقب إغلاق الحدود بين البلدين، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأشار عضو الغرفة التجارية بالجملة إلى أن هناك مخاوف من تمرير بعض الصناعات إلى السوق التونسية بطريقة غير قانونية، ما سيؤثر على الإنتاج المحلي ونوعية المواد، الأمر الذي سيحدث فجوة بين المستهلك والمنتج، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية التي ستعقبها.