ليبيا- شدد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل على التزام الحكومة بخريطة الطريق التي تنتهي بإجراء الانتخابات في موعدها.

الغويل لفت في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية طالعتها صحيفة المرصد إلى أن حكومة الوحدة الوطنية دعمت مفوضية الانتخابات بمبالغ مالية للوفاء بالتزاماتها نحو تحقيق أهدافها موضحا أن الحكومة توفر التزاماتها من خلال سحب أموال من المصرف المركزي بموجب قانون أقره مجلس النواب.

ورجح الغويل دخول رؤوس أموال كبيرة للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا خلال الفترة المقبلة والشراكة بين القطاع الخاص الأجنبي والقطاع العام الليبي مؤكدا إن حكومة الوحدة الوطنية تعمل بشكل جاد لتنويع مصادر الدخل عبر إشراك الصناديق السيادية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبين الغويل أهمية تفعيل دور هيئة تشجيع الاستثمار وتوحيد المؤسسات المالية في البلاد التي تعتبر من أهم سبل التشجيع مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بشكل متواز لتحقيق التنمية وإعادة الإعمار في البلاد لأن ليبيا دولة غنية وستعتمد في عملية إعادة الإعمار على دخل النفط من الصناديق السيادية وأموال المصارف.

واختتم الغويل بالإشارة إلى حاجة ليبيا إلى 110 مليارات دولار أي ما يعادل 500 مليار دينار على مدار 10 أعوام بواقع 50 مليار دينار سنويا إضافة لما يقرب من 10 مليارات دينار سنويا لتحقيق التنمية لكي يستوعب السوق ذلك من دون حدوث أي تضخم.