إسرائيل – اتهمت محكمة إسرائيلية امس السبت الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية جانبا من محاكمة الأسرى الأربعة.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية أن المحكمة الإسرائيلية اتهمت الأسرى بالتخطيط لـ”عملية “إرهابية” والانتماء لتنظيم “إرهابي”.

والأسرى الأربعة الفلسطينيون المعاد اعتقالهم هم محمد ومحمود عارضة، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة وصول الأسرى الأربعة إلى محكمة الناصرة عقب اعتقالهم بعد هروبهم من سجن جلبوع.

وكان بانتظارهم شبان فلسطينيون نظموا وقفة رددوا فيها هتافات مؤيدة للأسرى ومنها: “من القدس لطبريا علم عليكم زكريا”.

وظهر الفلسطينيون في الفيديو وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية رافعين العلم الفلسطيني.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية