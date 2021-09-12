إنجلترا – أعلن نادي ليفربول عن قرب نجمه المصري محمد صلاح من دخول تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أوسع أبوابه.

وقال النادي الإنجليزي على موقعه قبيل مواجهة مضيفه ليدز يونايتد، المقررة اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز: “إذا سجل صلاح في شباك ليدز يونايتد اليوم الأحد في مباراته رقم 162 في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وكان النجم المصري سجل هدفه الـ99 في اللقاء الأخير أمام ناديه السابق تشيلسي، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يشارك صلاح أساسيا في مباراة ليدز التي يحتاج فيها ليفربول للفوز ليلتحق بمتصدري ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول حاليا المركز السابع برصيد 7 نقاط ويتخلف بفارق 3 نقاط عن تشيلسي ومانشستر يونايتد اللذين لعبا مباراة أكثر.

المصدر: liverpoolfc.com