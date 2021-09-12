ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال، وذلك لبحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين، ودعم مشروع المصالحة الوطنية واستمرار وقف إطلاق النار، كما تناول اللقاء دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتحقيق الاستقرار الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

السفيرة أكدت بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي استمرار دعم بريطانيا للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، والعمل على استعادة ليبيا دورها في المجتمع الدولي.

ومن جانبه، أكد المنفي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مثمنًا موقف بريطانيا الداعم لليبيا، والمجلس الرئاسي، في المحافل الدولية، من خلال دعم مسار التسوية السياسية.