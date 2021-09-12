بالصور.. الأسيران يعقوب قادري ومحمود عارضة داخل المحكمة

إسرائيل – نشرت وكالة “رويترز” صورا للأسيرين الفلسطينيين يعقوب قادري ومحمود عارضة من داخل المحكمة الإسرائيلية، بعد إلقاء القبض عليهما إثر فرارهما من سجن “جلبوع”.

وتظهر الصور الأسيرين محاطين بعدد كبير من رجال الشرطة، فيما بدا الأسير يعقوب قادري يتبادل نظرة تحد مع أحد رجال الأمن.





وكانت محكمة إسرائيلية اتهمت مساء السبت الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية أن المحكمة الإسرائيلية اتهمت الأسرى بالتخطيط لـ”عملية “إرهابية” والانتماء لتنظيم “إرهابي”.





والأسرى الأربعة هم محمد ومحمود عارضة، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي.

المصدر: RT