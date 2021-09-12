ليبيا – أصدر المجلس البلدي مصراتة اليوم الأحد بيانًا بشأن نقل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة اختصاصات البلدية.

المجلس البلدي ثمن في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه الجهود المبذولة من قبل رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة والقرارات التي وصفها بـ”الشجاعة” التي اتخذها خدمة للصالح العام، وما يقوم به وزير الحكم المحلي من جهود مضنية لوضع القانون رقم 59 لعام 2012 وتعديلاته موضع التنفيذ، وفي ظل المعاناة الكبيرة التي تعانيها المجالس البلدية من تبعات المركزية التي تثقل كاهل البلديات، وتسببت في تدني الخدمات وإهدار للأموال و المقدرات.

ووصف المجلس قرارت الحكومة الوحدة بـ “الجريئة” على مستوى نقل الاختصاصات في وقت حساس وفارق في عمر ليبيا.

وأعرب المجلس عن تفاجئه بجلسة مسائلة الحكومة في مدينة طبرق، قائلاً: كنا نأمل بأن تساهم الجلسة في تقليص المركزية ودعم البلديات والتي تعمل دائما في تماس مباشر مع المواطنين من أجل تقديم مختلف الخدمات لهم”.

كما أشار إلى أن ما حدث في هذه الجلسة من اعتراض واضح على هذه القرارت المتخذة من قبل حكومة الوحدة أثار الإستغراب والتحفظ لدى المجلس البلدي.

بلدي مصراتة أكد دعمه لما صدر عن حكومة الوحدة من قرارات تصب في صالح البلديات على كامل التراب الليبي بما يضمن الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين.