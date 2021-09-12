ليبيا – أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن جلسة النواب المزمع عقدها غدًا الإثنين ستخصص للاستماع لردود النواب بشأن استجواب الحكومة ومدى اقتناعهم بها، والبت في الإجراء الذي سيتخذ حيالها.

بليحق قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن موضوع سحب الثقة من عدمه متوقف على اقتناع النواب بردود الحكومة، وفي حال تقرر سحب الثقة سينظر في البدائل المطروحة في وقتها.

وأشار إلى أن جدول الأعمال سيتناول أيضًا بند قانون انتخاب البرلمان، والقوانين المطروحة في الجلسات السابقة، ومنها قوانين الأمن الداخلي والجرائم الإلكترونية وحماية النهر الصناعي، وبند الميزانية.

كما نوّه إلى أن الجلسة لن تحتاج إلى نصاب بحكم أنها معلقة.