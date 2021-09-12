البرازيل – ‬حذرت السلطات الصحية في البرازيل، المهاجم ويليان من المشاركة لأول مرة مع فريقه الجديد كورنثيانز في الدوري البرازيلي لكرة القدم أمام أتليتيكو جويانينسي.

وقالت السلطات الصحية أمس السبت، إنه يتعين على ويليان أولا الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما بعد قدومه من إنجلترا.

وأضافت: “ويليان الذي انضم إلى ناديه المنتمي إلى ساو باولو قبل 10 أيام وافق عند دخول البرازيل على الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين بسبب قدومه من إنجلترا عملا بالقواعد المطبقة في البلاد للوقاية من العدوى بفيروس كورونا”.

وأكد مسؤولون صحيون أنهم حذروا كورنثيانز والاتحاد البرازيلي لكرة القدم من مخالفة اللوائح قائلين، إنهم توصلوا للفندق الذي يقيم فيه الفريق قبل المباراة.

ويأتي هذا التحرك رغم أن ويليان لاعب أرسنال وتشيلسي السابق تدرب لبعض الوقت مع زملائه الجدد في الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه الخطوات بعد أسبوع واحد من قيام السلطات الصحية في البرازيل بإيقاف مباراة في تصفيات كأس العالم بين منتخبي البرازيل والأرجنتين بعد خمس دقائق من بدايتها، بسبب مشاركة أربعة لاعبين أرجنتينيين جاءوا من إنجلترا ولم يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

المصدر: رويترز