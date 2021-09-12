ليبيا – قال منسّق حراك فزان السالك نينو إن حقل الشرارة مستمر في الإنتاج، وقد تم الاعتصام قرب الحقل لعدم منع الإنتاج.

نينو أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن سكان مدن الجنوب ومناطقه يطالبون بتحقيق التنمية المكانية، وتشغيل أبنائهم في المنشآت النفطية بالجنوب.

وتابع: “أول مطالبنا إقالة رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، وإعادة تشكيل مجلس إدارتها ،وتعيين اثنين من الجنوب فيه وتعيين وكيل لوزارة النفط من الجنوب مثل الشرق، ونطالب بأن تنظُر الدولة في أصحاب الأرقام الإدارية وتجد لهم حلًّا عاجلًا”.

وأكد أن حاملي الأرقام الإدارية ليبيون يحقّ لهم الحصول على الخدمات، كالعمل بالدولة وفتح حسابات مصرفية، وهم لا يمكنهم حتى شراء شفرات الاتصال.

كما نوّه إلى أن الجنوب يئنّ تحت وطأة تدهور البنية التحتية للطرق وانعدام الطيران حاليًا وغير ذلك.