ليبيا – أعرب حزب التغيير الذي يرأسه جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا في بيان له عن رفضه الخطوة التي قام بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح باصدارہ منفردًا قانون انتخاب رئيس الدولة، معتبرًا هذا القانون معيبًا لعدم الرجوع إلى الطرق الصحيحة والسليمة لإصداره.

حزب التغيير قال في البيان: إن رئيس مجلس النواب تجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وحتى بند التصويت على القانون، وفقًا لما كشف عنه أعضاء من مجلس النواب، وهو تصرف غير مسؤول سيزيد من تعقيد الوضع السياسي في ليبيا.

وأكد الحزب على أن أي قانون للانتخابات لا بد أن يكون مبنيًا على قاعدة دستورية منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الـ”75″، بالتالي الحزب يعتبر أي إطار دستوري أحادي عرقلة متعمدة للمسار الانتخابي والسياسي.

كما شدد حزب التغيير على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، کسبیل وحيد للخروج من المراحل الانتقالية والوصول إلى استقرار دائم في ليبيا.

وحمّل البعثة الأممية المسؤولية الكاملة تجاه حالة التماهي مع هذه الإجراءات غير القانونية، والمحاولات المتكررة من بعض الأطراف الليبية لتقويض الانتخابات وخارطة طريق الاتفاق السياسي.

وذكر الحزب في الختام مجلس النواب ومجلس الدولة بالوفاء بالتزاماتهما حيال الاستحقاقات المقبلة، واحترام حق الليبيين في التغيير.