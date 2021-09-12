“سبيس إكس” تستعد لإطلاق أول طاقم كامل من “غير الرواد” إلى الفضاء

“سبيس إكس” تستعد لإطلاق أول طاقم كامل من “غير الرواد” إلى الفضاء

الولايات المتحدة – من المقرر أن ينطلق جاريد أيزاكمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية “شيفت فور بايمنتس” و3 أشخاص في أول رحلة إلى الفضاء طاقمها بالكامل من غير الروّاد.

ومن المتوقع أن تستمر الرحلة ثلاثة أيام بدءا من الانطلاق من كيب كنافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية وحتى الهبوط في المحيط الأطلسي.

وخفض قطب التكنولوجيا البالغ من العمر 38 عاما قيمة مبلغ لم يحدد لكن من المفترض أنه ضخم دفعه لزميله الملياردير إيلون ماسك مالك “سبيس إكس” حتى ينطلق أيزاكمان وثلاثة آخرون جرى اختيارهم للرحلة إلى المدار على متن كبسولة “سبيس إكس كرو دراجون”.

وستنطلق المركبة من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” على قمة أحد صواريخ ماسك القابلة لإعادة الاستخدام من طراز “فالكون 9” يوم الأربعاء.

وطرح أيزاكمان فكرة النزهة المدارية التي سماها “إنسبيريشن4” بهدف زيادة التوعية وحشد الدعم لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال وهو مركز رائد لعلاج الأطفال من السرطان الذي تعهد أيزاكمان شخصيا بدفع 100 مليون دولار له.

المصدر: رويترز