مصر – ابتكر الشاب مصطفى السويفي 24 عاما من قرية كفر الخضرة مركز الباجور في مصر سيارة تسير بدفع الهواء بدلا من الوقود وسجل براءة اختراع بها في مصر.

في البداية قال مصطفى السويفي إن الفكرة عبارة عن سيارة تسير بقوة الهواء بدلا من الوقود للحفاظ على البيئة موضحا أن الفكرة تعتمد على الدفع بالهواء بقدر محدود من الإمكانيات.

وأكد أنه ظل يفكر ويجرب عدة مرات حتى نجحت فكرته في تسيير سيارة بقوة دفع الهواء بدلا من الوقود.

وأضاف أن الفكرة تعتمد على موتور يعمل بضغط الهواء حيث إن الكثير من تجاربه كانت على آلات أخرى وانتهت بالسيارة التي قام بتسجيلها كبراءة اختراع في مكتب براءات الاختراع المصري.

وتابع أن “والده كان خير داعم له حيث ساعده بالعديد من الإمكانيات المادية والمعنوية رغم الكثير من الإحباطات وعبارات التريقة عليه من المقربين له فور رؤيتهم للسيارة”.

وأكد السويفي أن السيارة ستكون صديقة للبيئة حيث إن اختراعه تمثل في هيكل معدني وكمبروسر وإطارات، موضحا أن أمله أن تخرج فكرته للنور ويتم عمل سيارة مصرية مبتكرة تعمل بضغط الهواء ويتم تصديرها للخارج.

وناشد الشاب المصري أن يتم تبني حلمه ومساعدته أن تكون فكرته في حيز التنفيذ وتخرج إلى الواقع وأن تتحول الفكر إلى واقع بمساعدة وزارة الإنتاج الحربي حيث إن السيارة ستكون صديقة للبيئة ليس بها وقود أو بنزين أو أي مواد قابلة للاحتراق.

المصدر: “صدى البلد”