ليبيا – زعم عضو مجلس النواب سالم قنيدي إن اعتماد قانون انتخاب الرئيس قد تم من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح وأن الاخير ليست المرة الاولى التي يقوم بمثل ما وصفه بـ” العمل المخالف”، مشيرًا إلى أن عقيلة صالح منذ سنوات لا يهتم كثيرًا بالقوانين واللوائح ولا حتى الأشخاص الموجودين معه حسب قوله.

قنيدي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه تم مناقشة القانون مادة مادة، وكانت هناك ملاحظات كثيرة، وعندما تم الانتهاء قال عقيلة صالح إنه سيتم تحويل هذه الملاحظات للجنة القانونية وستصاغ بشكل نهائي ويتم عرضها على البرلمان والتصويت عليها، لكن تفاجأ الجميع بأن عقيلة قدم القانون كما هو للبعثة ولم يتم التصويت عليه وهذه مخالفة صريحة وكبيرة للقانون، بحسب قوله.

وأضاف: “المحكمة حكمت للنواب على أساس مجلس فبراير في برنامج واحد فقط، الآن كلها مخالفات مع عقيلة، ونحن في صدد مناقشة المشروع 21 عضوًا، وأن استمر هذا الحال سنرفع دعوة على الرغم أن المحكمة الدستورية معطلة وهذه كارثة كبيرة استغلها عقيلة وشلته، المفروض كل الجهات تعمل على تفعيل المحكمة الدستورية حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وإلا سنبقى في أزمة قانونية ضاربة أطنابها في كل شيء. بالرغم من هذا لن نستسلم ونحن لسنا ضد الانتخابات والقانون، لكن ضد الإجراءات المخطئة التي يقوم بها عقيلة، همش البرلمان والشعب الليبي، هو يفصل فيها عليه وليس على حفتر”.

كما تابع: “هو يجب أن يدخل الانتخابات وإن لم ينجح يرجع كرئيس للبرلمان، هذه يفصلها عليه وهذه كارثة، ومتواطئة معه البعثة وأصبحت برنامجًا يسير عليه الجميع. أنا سألته عندما نترك الشخص ويبقى في الحكم كالدبيبة الآن رئيس وزراء وتحته إمكانيات ليبيا ويريد أن يرشح نفسه للانتخابات، أليست هذه الإمكانيات ستكون لصالحه، ومن على شاكلته؟ يجب أن يقدم استقالته قبل بوقت. لجنة الرشاوي أين هي؟ لم يظهروها بل غطوها بالمال الفاسد”.

وأكد على أنهم لم يستطيعوا تغيير شيء في عقيلة، خاصة أن المجموعة التي تقف ضد قراراته ليست كبيرة، وقرارات مجلس النواب تأخذ بالأغلبية، لافتًا إلى أنهم مستمرين بالوقوف ضده ورفع قضايا للمحكمة، بالرغم من أن المحكمة الدستورية ليست مفعلة لكن سيتم رفع قضية جنائية ضده واتخاذ الإجراءات في المستقبل.

وأفاد أن هناك مجموعة من النواب بقيادة عقيلة صالح يطالبون بسحب الثقة من الحكومة قائلًا: “قالوا أننا نريد سحب الثقة من الدبيبة قلت لهم ما البديل؟ قالوا نرجع لـ 75 وننسق معهم ويديروا حلًا، أجبتهم بضرورة إيجاد حل قبل سحب الثقة؛ لأنهم لو سحبوا الثقة سنرجع لنفس النقطة السابقة، لذلك لم أكن من ضمن القائمة، وهذا الموضوع سيناقش في جلسة غدًا الإثنين، وهذا الموضوع يتبناه عقيلة والذي يسعى لسحب الثقة من الدبيبة لنرجع لنفس النقطة الأولى ويبقى الدينامو الذي يحرك الموضوع من جديد”.