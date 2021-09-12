كيف تحافظ على دماغك صحيا.. دراسة تكشف عن مكمل غذائي يحافظ على الذاكرة حتى بعد تعرضها لخطر جزئي

كيف تحافظ على دماغك صحيا.. دراسة تكشف عن مكمل غذائي يحافظ على الذاكرة حتى بعد تعرضها لخطر جزئي

السويد – نشرت مجلة “IOS Press” دراسة جديدة أكد من خلالها العلماء قدرة أحد المكملات الغذائية على تثبيت الذاكرة خصوصا في حالات الإصابة بمرض ألزهايمر.

وقام فريق من العلماء من معهد “كارولينسكا” ومستشفى جامعة “ساهلغرينسكا” وجامعة “أوبسالا” في السويد بدراسة عدد من حالات لأشخاص مصابين بمرض ألزهايمر.

وقسمت العينة إلى فئتين الأولى تم منحها مكملات “أوميغا 3” والثانية تم منحها مكملات وهمية كمجموعة ضابطة.

وبدراسة 33 شخصا يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة لمرض ألزهايمر: “18 تناولوا مكملات “أوميغا 3” يوميا بينما لم يفعل 15 شخصا آخر ذلك، وبحسب المقال المنشور في موقع “marthastewart” عن نتائج الدراسة قام الباحثون بفحص عينات من سوائل العمود الفقري والتي تضمنت مؤشرات حيوية لمرض ألزهايمر، وأجرى الفريق أيضا اختبارات للذاكرة مع البدء بالدراسة واختبارات أخرى بعد نهاية الدراسة وتوصلوا إلى نتائج جيدة جدا.

وثبت منذ فترة طويلة أن الأحماض الدهنية الموجودة في الأسماك تحمي أدمغتنا مع تقدمنا ​​في العمر والنتائج الجديدة المنشورة في مجلة “مرض ألزهايمر” تدعم هذه النظرية بشكل أكبر، ووجدت الدراسة أن أحماض “أوميغا 3” الدهنية يمكن أن تساعد في النهاية في الحفاظ على ذاكرتنا واستقرارها حتى بعد تعرضها للخطر جزئيا، وتوصل الفريق العلماء السابق الذكر إلى هذا الاستنتاج من خلال إعطاء مكملات “أوميغا 3” اليومية لمرضى ألزهايمر، والذين ظلت اختبارات الذاكرة الخاصة بهم متسقة على مدار فترة زمنية مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا هذه الحبوب.

وقالت إيفون فرويند ليفي، باحثة في علم الأعصاب في جامعة أوريبرو، في بيان صحفي حول النتائج: “لكن لا يمكننا رؤية أي اختلافات بين المجموعات عندما ننظر إلى المؤشرات الحيوية المختلفة في عينات السائل النخاعي”.

ونوهت إلى الحاجة للمزيد من الدراسات مؤكدة أن النتائج: “مثيرة جدا للاهتمام ويمكن البناء عليها” معبرة عن أملها بإطلاق توصيات للمرضى بعد التأكد والتعمق بالأبحاث “بحيث يمكن للأطباء إبطاء مسار مرض الزهايمر لدى مرضاهم”.

وأكدت فرويند ليفي: “أفضل نصيحة نقدمها في الوقت الحالي هي أن تكون نشيطا بدنيا وأن تدرج “أوميغا 3” في نظامك الغذائي على شكل وجبات من الأسماك الزيتية أو مكملات غذائية يمكننا أن نرى اختلافا في نتائج اختبارات الذاكرة وسجل المرضى الذين كانوا يتناولون مكملات “أوميغا 3″ في مرحلة مبكرة من المرض نتائج أفضل”.

المصدر: موقع “marthastewart”+مجلة “iospress”