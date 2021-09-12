مصر – ردت الحكومة المصرية على ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء استيراد لحوم أبقار مصابة بمرض “جنون الأبقار” وطرحها بالأسواق.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاستيراد لحوم أبقار مصابة بمرض “جنون الأبقار” وطرحها بالأسواق، وأنه لا يسمح باستيراد عجول من أي دولة لديها إصابات بمرض “جنون الأبقار” أو أية أوبئة أخرى.

وشددت على أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة وسليمة، وخالية من أية أمراض، حيث يشترط أن تكون اللحوم من حيوانات صغيرة السن، وتكون تغذيتها على أعلاف خالية من أي شق حيواني، كما تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الحية) للفحص والرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية، كما تخضع اللحوم والحيوانات الحية المستوردة أيضاً للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر، ويتم ذبحها في مجازر معتمدة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

المصدر: RT