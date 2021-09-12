مقاتل يهزم بطل العالم في الملاكمة بالقاضية في نزال علق عليه ترامب

مقاتل يهزم بطل العالم في الملاكمة بالقاضية في نزال علق عليه ترامب

الولايات المتحدة – خسر بطل العالم السابق للوزن الثقيل في الملاكمة، إيفاندر هوليفيلد، بالضربة القاضية أمام النجم البرازيلي في الفنون القتالية المختلطة، فيتور بلفور، في نزال أقيم أمس السبت بفلوريدا.

وجرى النزال بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي شارك في التعليق إلى جانب نجله دونالد ترامب جونيور.

وكان من المقرر أن يمتد النزال الاستعراضي الذي جرى حسب قواعد الملاكمة، لثماني جولات من دقيقتين، لكن البطل السابق في منظمة “UFC”، احتاج إلى 104 ثوان فقط لإنهائه.

ولم يترك بلفور (44 عاما)، لمنافسه هوليفيلد (58 عاما)، أي فرصة، وبادر بالهجوم منذ الثواني الأولى للنزال.

ولم يصمد هوليفيلد أمام ضربات منافسه، حيث سقط على الأرض، ثم تماسك للوقوف قبل أن يجد نفسه على البساط مجددا بعد سلسلة جديدة من الضربات من المقاتل البرازيلي.

ورغم أن هوليفيلد، تمكن من الوقوف مرة أخرى قبل أن ينهي الحكم العد، فإنه تعرض لهجوم آخر دون أن يتمكن من توجيه ضربة واحدة لمنافسه، ليتدخل الحكم ويوقف النزال وسط استياء الملاكم الأمريكي، الذي لم يتقبل الخسارة بتلك الطريقة.

وبدا ترامب محبطا من خسارة مواطنه هوليفيلد، حيث قال “لم يكن الملاكم الذي نعرفه. لقد خسر الكثير منذ البداية، ولم يكن إيفاندر هوليفيلد”.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لترامب، قطب العقارات السابق البالغ من العمر 75 عاما، أن استضاف العديد من مباريات الملاكمة في كازينوهاته في أتلانتيك سيتي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

المصدر: وكالات