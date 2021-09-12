روسيا – تحدث الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن المستفيدين من تدشين أنبوبي غاز مشروع “السيل الشمالي-2″، الهادف لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وردا على سؤال فيما إذا خرجت روسيا فائزة من المواجهة التي شهدها مشروع “السيل الشمالي-2″، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، إن روسيا بصفتها مورد لموارد الطاقة ستستفيد من إطلاق المشروع، وبنفس الطريقة التي سيستفيد بها مستهلكو موارد الطاقة.

وأضاف: “عند إطلاق “السيل الشمالي-2″ سيكون كل من موردي الطاقة ومستهلكيها هم الفائزون. وهذا هو كل شيء”.

وردا على سؤال آخر حول التغييرات التي من الممكن أن تشهدها سوق الغاز العالمية بعد البدء في تشغيل “السيل الشمالي-2″، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.

وأعلنت شركة الغاز الروسية “غازبروم” اليوم الجمعة، الانتهاء بشكل كامل من مشروع “السيل الشمالي-2”.

ووفقا لعملاق الغاز الروسي فقد تم الانتهاء من أعمال المشروع صباح اليوم بحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو.

و”السيل الشمالي-2″ هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وخلال فترة تنفيذ المشروع لقي “السيل الشمالي-2” معارضة شديدة من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، حيث فرضت واشنطن عقوبات على المشروع وشركات مشاركة في المشروع، بالمقابل لقي المشروع دعما من ألمانيا.

المصدر: تاس