ليبيا – قال المتحدث باسم وزارة الحكم المحلي محمد أبو حلقة إن الوزارة بصدد تفعيل قانون الإيرادات المحلية ونقل الإختصاصات من الوزارات للبلديات.

أبو حلقة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأحد أوضح أن الوزارة تواجه صعابًا من بعض القطاعات التي ستُنقل صلاحياتها.

وأضاف: “لدينا بلدياتٌ صدرت قرارات نقل الصلاحيات إليها، وأُخرى ما زالت تحت الإجراء بتوجيهات من الوزير والحكومة”.

ونوه إلى أن أول القرارات الصادرة من رئيس الحكومة مباشرةً هو نقل مراقبتي الإسكان والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الوزارة طبعت أول مجموعة من الإيصالات للجباية.

المتحدث باسم الوزارة قال: إن البلديات التي لا تملك إيرادات تغطّي مصروفاتها ستتحمّلها الحكومة وفق الميزانية التقديرية لكل بلدية، فدعم الدولة للبلديات لن يتوقف.