ليبيا – عقد نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة رمضان أبو جناح أمس الأحد اجتماعًا مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة وضع السجناء والسجون في أنحاء البلاد عامة، والمنطقة الجنوبية خاصة، إضافة إلى أهم احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها.

بدوره، دعا أبو جناح خلال اللقاء إلى تفعيل كافة المؤسسات القضائية.

ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن عدد من المسؤولين بالنظام السابق من قبل حكومة الوحدة، معتبرًا هذه الإفراجات بداية لتحقيق المصلحة الوطنية في البلاد.

من جانبها، أكدت وزيرة العدل دعم المحاكم والشرطة القضائية وتلبية احتياجاتهم حتى يتمكنو من أداء عملهم بالشكل المطلوب، وتوفير المحاكمة العادلة للمساجين.