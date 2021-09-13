إسبانيا – حول أتلتيكو مدريد تأخره بهدف إلى فوز على مضيفه إسبانيول (2-1) في المباراة التي جمعتهما امس وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم الفريق الكتالوني بهدف سجله المهاجم راؤول دي توماس في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول. ورد أتلتيكو مدريد “الروخي بلانكوس” الصاع صاعين على أصحاب الأرض بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، والمهاجم الفرنسي ثوماس ليمار في الدقيقتين (79 و90) على الترتيب، على ملعب “باور 8” في مدينة برشلونة.

واستعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد سقوطه في فخ التعادل في عقر داره أمام فياريال (2-2) في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 10 نقاط، في صدارة ترتيب الليغا.

في المقابل تعرض إسبانيول للهزيمة الثانية على التوالي بعد تعادلين متتاليين، وتوقف رصيد عند نقطتين، ويشغل المركز السادس عشر حتى الآن، على سلم الترتيب.

المصدر: RT