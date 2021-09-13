ليبيا – أعلن مكتب النائب العام القبض على مرتكب واقعة احتجاز وتعذيب مهاجرين غير شرعيين من مصر في مدينة ترهونة.

بيان صادر عن المكتب طالعته صحيفة المرصد أشار لتوجيه النائب العام وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمباشرة إجراء البحث عن مرتكبي واقعة تعذيب هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين ومعاملتهم بشكل مهين لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب.

وأضاف البيان إن الوحدة تمكنت من تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “الحاج حكيم” وتم رصده وتتبعه وصولا إلى إلقاء القبض عليه لتثبت التحقيقات معه اقترافه جرمه بحق هؤلاء عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة.

ووفقا للبيان فقد اتضح أن المتهم منخرط في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عبر عدة دول وتنسيق العمليات عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار.

وقررت النيابة العامة التأكيد على حبس المتهم وإصدار أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الجريمة.