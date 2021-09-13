فلسطين – أطلق جنود من الجيش الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني اليوم الاثنين وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن واستهداف مجموعة من الجنود عند مفرق “غوش عتصيون” قرب الخليل.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “تويتر”: “وردت تقارير أولية عن محاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من مفرق غوش عتصيون. تم تحييد المخرب. لم تقع إصابات. كافة التفاصيل قيد الفحص”.

ونقلت وكالة “معا” عن شهود عيان أن القوات الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها على الشاب محمد جمال ثوابتة من بلدة بيت فجار، ما أدى لإصابته، وقام الجنود بسحله باتجاه محطة الباصات بعد إطلاق النار عليه.

وتم نقل الشاب بسيارة إسعاف إسرائيلية من المكان بعد اعتداء المستوطنين عليه بالضرب وهو على الأرض عقب إطلاق الرصاص عليه، حسب شهود عيان في المكان.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية