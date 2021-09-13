السودان – أعلنت وزارة الطاقة السودانية أن الخرطوم تتوقع التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع شركة “أرامكو” السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية للسودان.

وقالت الوزارة إن “مختصين في مجال الطاقة من البلدين وقعوا مذكرة تفاهم للطاقة بشكل عام، وإن الاتفاقية المستهدفة مع أرامكو تهدف إلى تأمين إمدادات مستقرة ومستدامة من المشتقات النفطية للسودان”.

وأضافت أنه تمت مناقشة الاتفاقية على خلفية تحرير السودان لسوق الوقود في الآونة الأخيرة، مضيفة أن شركة “أكوا باور” السعودية تتطلع إلى فرص للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

ويزور السودان وفد من المسؤولين والشركات السعودية لمدة يومين لإجراء محادثات حول الاستثمارات المحتملة في قطاعات الزراعة، والطاقة والتعدين، والتكنولوجيا.

المصدر: RT