ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الأحد عميد بلدية أوجلة أحمد محمد عيسى يترون، وعددًا من أعضاء البلدية، وأعضاء مجلسها الاجتماعي.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس بعض المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في بعض القطاعات بالبلدية، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء، على ضرورة الإسراع في حل كل المختنقات التي تعاني منها البلدية، ووضع حلول عاجلة لكل الإشكاليات التي تحول دون توفير الخدمات للمواطنين في أوجلة.

وعبر عميد وأعضاء البلدية والمجلس الاجتماعي بأوجلة، عن امتنانهم بموقف المجلس الرئاسي الداعي للاهتمام بتوفير احتياجات المواطنين في جميع البلديات، معربين عن دعمهم للمجلس، حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في كافة مناطق ليبيا، وصولًا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

وفي سياق متصل، أشاد عميد وأعضاء البلدية والمجلس الاجتماعي، بمساهمة المجلس مؤخرًا في الإفراج عن عدد من السجناء، الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، ودعوتهم، للاستمرار في الإفراجات، بالتنسيق مع وزارة العدل ضمن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.