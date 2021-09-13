بنزيما يطلق لقبا خاصا على فينيسيوس بعد تألقه في مباراة سيلتا فيغو

بنزيما يطلق لقبا خاصا على فينيسيوس بعد تألقه في مباراة سيلتا فيغو

إسبانيا – أشاد مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما، بتألق زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال مباراة أمس ضد سيلتا فيغو، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقاد بنزيما ريال مدريد لتحقيق فوز عريض على سيلتا فيغو 5-2، حيث سجل 3 أهداف “هاتريك”، فيما أحرز فينيسيوس والوافد الجديد إدواردو كامافينغا الهدفين الآخرين.

وقال بنزيما في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عقب المباراة: “لقد كانت ليلة خاصة، لكنها كانت غريبة بعض الشيء”.

وأردف: “في الشوط الثاني فعلنا كل ما بوسعنا من أجل الفوز، والجمهور دعمنا بشكل كبير، وهذا أمر رائع”.

وأضاف: “أشعر بالسعادة بدعم الرئيس، المدرب، زملائي والمشجعين”.

وأشاد بنزيما بزميله فينيسيوس، الذي تألق في مباراة سيلتا فيغو على غرار المباريات السابقة التي خاضها في الموسم الحالي، ووصفه بـ”الظاهرة”، وهو اللقب الذي اشتهر به النجم البرازيلي السابق رونالدو.

وأضاف: “فينيسيوس جيد جدا، أتحدث معه كثيرا، وأعطيه النصيحة لأنني أعرف ما يمكنه تقديمه، إنه يساعدنا كثيرا، وأحب اللعب معه”.

وعن مواطنه وزميله الجديد إدواردو كامافينغا قال بنزيما: “هو لاعب رائع، لقد بدأ بشكل جيد للغاية وسجل هدفا، هذه لحظات مميزة له”.

وبعد الفوز على سيلتا فيغو، ارتقى ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط بالتساوي مع كل من حامل اللقب أتلتيكو مدريد، وفالنسيا.

المصدر: وكالات