ليبيا – أعرب نائب رئيس مجلس الدولة الاستشاري عمر بوشاح عضو جماعة الإخوان خلال كلمته في الجلسة المنعقدة أمس الأحد عن استغرابه من الإصرار على الذهاب بقرارات أحادية من رئيس مجلس النواب والابتعاد عن نقاط التوافق.

بوشاح قال وفقًا لمنصة “فواصل”: إنه لا يمكن فهم هذا الإجراء إلا في سياق إفشال المرحلة وعدم الانحياز إلى الاستقرار. داعيًا إلى توسيع قاعدة التوافق ليس بين المجلسين فقط، بل بين كل المؤسسات السياسية الموجودة في البلاد.

وبيّن أن التوافق في تشكيل قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية يضمن تحقيق الاستقرار، مضيفًا: “نحن أحوج ما نكون إلى التوافق؛ لأنه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار وإبعاد شبح الحرب”.

واعتبر أنه تشكيل لجنة للمسار الدستوري جاء لتحديد هوية المسار الدستوري في هذه المرحلة بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

كما تابع: “انتَخب الأعلى للدولة أعضاء اللجنة، وشكّل رئيس مجلس النواب لجنة من أعضائه والتقوا في مصر، وكان هناك توافق كبير بين اللجنتين، وبحضور البعثة واعتُمد التوافق ووقّعه أعضاء اللجنتين ومسؤول البعثة، وكان سيمهّد لتوافق أكبر”.

وبيّن أنه تم عرض مخرجات التوافق على المجلس واعتمدها، والمؤسف أنها لم تعرض على مجلس النواب ولم يناقشها.