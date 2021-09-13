إسبانيا – سجل أتلتيك بيلباو هدفين خلال ست دقائق في الشوط الثاني ليفوز 2-0 على ريال مايوركا، ويتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وانتظر فريق المدرب مارسيلينو حتى الدقيقة 68 ليفتتح المدافع دانييل بيبيان التسجيل، ثم أكد المهاجم إنياكي وليامز الانتصار بعد ست دقائق في ملعب “سان ماميس”.

وحافظ بيلباو على سجله الخالي من الهزيمة في أربع مباريات هذا الموسم ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط واحتل المركز الأول مؤقتا في انتظار اكتمال مباريات الجولة الرابعة من الدوري.

وتعرض مايوركا للهزيمة الأولى ليبقى في المركز السابع ولكن بفارق نقطة واحدة خلف بيلباو.

المصدر: وكالات