ترامب: التعامل مع “المجانين في واشنطن” كان أصعب من التعامل مع قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية

ترامب: التعامل مع “المجانين في واشنطن” كان أصعب من التعامل مع قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية

الولايات المتحدة – أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حديث لشبكة “فوكس نيوز” إن التعامل مع زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية كان أسهل بكثير من التعامل مع “المجانين” في واشنطن.

وفي رده على سؤال حول أصعب التحديات التي واجهته خلال فترة حكمه، وما إذا كان التعامل مع موسكو وبكين وبيونغ يانغ صعبا، قال ترامب إن أصعب تحد كان “التعامل مع المجانين الموجودين لدينا”.

وأضاف أن أصعب مهمة خلال فترة رئاسته كانت على الأرجح “التعامل مع أشخاص في واشنطن مثل نانسي بيلوسي، (رئيسة مجلس النواب)، وتشاك شومر (زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس)”.

المصدر: RT