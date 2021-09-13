ليبيا – رأى عضو مجلس النواب زياد دغيم أن عمليات الإفراج عن رموز النظام السابق ليست إلا عمليات تنفيذ لقرارات القضاء، وإن تأخرت من قبل المجلس الرئاسي والحكومة الراهنة، مما سينعكس على تعزيز المصالحة الوطنية، خاصة بين أنصار سبتمبر وفبراير، في إشارة إلى مؤيدي ثورة الفاتح التي قادها القذافي في عام 1969، ومؤيدي ثورة 17 فبراير التي أطاحت به في عام 2011.

دغيم وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، سأل مَن يتحدثون عن وجود صفقة عن مدى التزام أنصار القذافي بما تعقده قيادات هذا النظام.

وتابع دغيم حديثه: “كونك مؤيدًا لتيار معين لا يعني التبعية والولاء المطلق لقياداته، فالكل لديه مصالح وتوجهاته، ومتى جاء موعد الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية يمكن لأي مواطن ليبي بشكل عام تأييد أي مرشح لاقتناعه بالتوجهات السياسية والحزبية، أو لوجود رابط قبلي وجهوي، أو لتوقعه مصلحة ما تنتج عن انتخابه”.

وأردف: “الناس تنسى دائمًا أن من ضمن الحقوق المشروعة للسياسي أن يسعى لتوظيف أي أوراق بيده من أجل تحقيق إنجاز يتعلق بالبلاد ومصلحة أهلها، وحينها يتوقع مكافأته سياسيًا على ما أنجز، إما عبر ارتفاع مؤشرات الرضا عن أدائه أو دعمه شعبيًا في قرار أو استحقاق”.

وعد أنه يحسب للمنفي والدبيبة محليًا وخارجيًا أنهما نفذا قرارات قضائية معطلة منذ عامين، لم تستطع الحكومة السابقة تنفيذها.

وعزا دغيم تعاظم الشكوك حول قرار الإفراج إلى محاولة أطراف عدة توظيفها لصالحها، خصوصًا تيار الإسلام السياسي الذي حاول الإيحاء بضلوع شخصيات منه في التسريع بهذه القرارات، في حين كان هذا التيار هو المعارض الرئيس لتنفيذ أحكام القضاء بإطلاق سراحهم.