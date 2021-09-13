مصر – بحث رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي عددا من الموضوعات الخاصة بالتدريب المشترك بين البلدين”.

وخلال استقباله لماكينزي والوفد المرافق الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية على هامش متابعة فعاليات التدريب المشترك “النجم الساطع 2021” والذي تستمر فعالياته حتى 17 سبتمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية، أكد الفريق فريد على “حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة كافة الأنشطة التى تنفذ يوميا وتقوم بتهيئة المناخ الذي يحقق لكل العناصر المشتركة بالتدريب القدرة على تنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية التي توكل إليها”.

بدوره أشاد ماكينزي بـ”الصدى الذي يحققه التدريب بكافة الأوساط العسكرية الدولية”، معربا عن “إعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذى يعد واحدا من أهم وأكبر التدريبات التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط”.

هذا وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائد القيادة المركزية الأمريكية بجولة تفقدية تضمنت المرور على مراكز القيادة والسيطرة لمتابعة آليات العمل التي تعتمد على التخطيط المشترك لإدارة مهام التدريب.

المصدر: اليوم السابع