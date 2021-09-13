ليتوانيا – دك منتخب روسيا شباك نظيره المصري بتسعة أهداف من دون رد، في المباراة الافتتاحية ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم في الصالات المقامة حاليا في ليتوانيا.

ووقع الروسي إيفان تشيشكالا 3 أهداف “هاتريك”، وتكفل زميله زميله سيرغي أبرامموف بإحراز هدفين، ووقع كل من الثلاثي روسلان كوديزيف وأرتيوم أنتوشكين وإيفان ميلوفانوف على هدف، وسجل المصري عبد الرحمن الأشول هدفا في مرماه عن طريق الخطأ.

وتلعب مصر وروسيا في المجموعة الثانية، التي تضم أيضا، منتخبي أوزبكستان وغواتيمالا.

وتستضيف ليتوانيا نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للصالات خلال الفترة من اليوم الأحد 12 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل بمشاركة 24 فريقا.

المصدر: وكالات