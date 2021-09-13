إيطاليا – وقع فريق إنتر ميلان في فخ التعادل أمام مضيفه سامبدوريا (2-2) في المباراة التي جمعتهما امس وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي إنتر ميلان “الأفاعي” كل من المدافع فيديريكو ديماركو والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين (18 و44) على الترتيب.

بينما وقع على ثنائية سامبدوريا كل من المدافعين، الياباني مايا يوشيدا وتوماس أوجيللو في اتلدقيقتين (33 و47) على الترتيب، في ملعب “لويجي فيراريس” بمدينة جنوى الإيطالية.

واكتفى إنتر ميلان “الروسونيري” بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب “الكالتشيو” حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما يشغل سامبدوريا المركز الثالث عشر حتى الآن، على سلم الترتيب برصيد نقطتين.

المصدر: RT