الأردن – أعلنت شركة إماراتية عن “بدء التشغيل التجاري لمحطتي الطاقة التابعتين لها في كل من مدينتي الطفيلة ومعان جنوب الأردن بطاقة إجمالية تبلغ نحو 100 ميغاوط “.

ولفت رئيس مجلس إدارة أيميا باور الاماراتية حسين جاسم النويس، إلى أن “المحطتين ستوفران الطاقة النظيفة لأكثر من 90 ألف أسرة في الأردن”، مؤكدا أن “مشاريع الطاقة التابعة للشركة تلعب دوراً اساسيا ومهما في دعم طموح المملكة في مجال الطاقة النظيفة وزيادة مساهمتها في إمدادات الطاقة المحلية بنسبة 30% بحلول العام 2030″، موضحاً ان “الشركة تساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بواقع أكثر من 3 مليون طن مما يساهم في تخفيض البصمة البيئة في الاردن”.

وكشفت النويس أن “أيميا باور تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من التعاقد على تنفيذ مشاريع طاقة نوعية في أكثر من 15 دولة تشمل جمهورية مصر العربية والأردن وتونس والمغرب وتوغو تشاد ومالي وسيراليون وبوركينا فاسو وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وجمهورية ساحل العاج”.

المصدر: صحيفة الدستور