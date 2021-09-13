روسيا – أعلنت الدكتورة آنا سافونوفا، أخصائية التشخيص المخبري السريري، أن الفيتامينات لا تعتبر دواء لجميع أمراض الجهاز التنفسي.

ودحضت الأخصائية، الوهم الشائع الذي يفيد بأن تناول المواد البيولوجية الفعالة، يقي من أمراض البرد في فصل الخريف.

ووفقا لها، تناول فيتامينات C و D والزنك للأغراض الوقائية غير فعال. بالإضافة إلى ذلك، من المهم مراعاة جرعة المكملات الغذائية.

وتضيف، يؤثر توازن البروتينات والدهون والكربوهيدرات في عمل منظومة المناعة. لأن 80 بالمئة من منظومة المناعة تعتمد على نشاط الأمعاء. لذلك يجب منع حدوث أي اضطراب في عمل الأمعاء.

وتقول، “يجب إعطاء الأفضلية إلى المواد الغذائية الطبيعية المتوفرة في بداية الخريف. كما يجب تناول الخضروات الطازجة يوميا”. بحسب “روسيسكايا غازيتا”.

وتؤكد الأخصائية، على أنه بالإضافة إلى مكافحة جائحة “كوفيد-19″، يجب منع انتشار وباء الإتفلونزا. ومن أجل ذلك يجب التطعيم في سبتمبر أو أكتوبر. وهذا التطعيم مهم بالدرجة الأولى لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل. لأن هذه المجموعة معرّضة عادة لمضاعفات عند الإصابة بالإنفلونزا.

المصدر: نوفوستي