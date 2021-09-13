ليبيا – لخص تقرير إخباري كلمة “فام هاي آنه” نائب ممثل فيتنام الدائم بالأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا بحضور المبعوث الأممي يان كوبيتش.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “بنه دوانج” الفيتنامي الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار خلاله “آنه” لأهمية استكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر بحلول الـ24 من ديسمبر المقبل وفقا لخارطة الطريق المتفق عليها من قبل ملتقى الحوار السياسي.

وأعرب الديبلوماسي الفيتنامي عن مخاوف بلاده بشأن التقدم المحدود للمسارين السياسي والأمني في ليبيا خلال الأشهر الماضية مبينا إن فيتنام تدعو الأطراف المعنية في البلاد إلى حل الخلافات القائمة وتسريع جميع الإجراءات والترتيبات القانونية واللوجستية اللازمة الخاصة بالانتخابات.

وشدد “آنه” على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في هذه العملية حاثا البعثة الأممية والمجتمع الدولي على مواصلة تعزيز ودعم الحوار السياسي وتدابير بناء الثقة وجهود المصالحة بين الأطراف المعنية بالأزمة في ليبيا المطالبة بالالتزام التام بأحكام اتفاق وقف إطلاق النار.

واختتم “آنه” كلمته بتجديد موقف فيتنام الداعم لتجديد ولاية البعثة الأممية خلال هذه الفترة الحرجة مثينا في ذات الوقت على الجهود المبذولة لإزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في ليبيا التي تتم من خلال دعم دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

ترجمة المرصد – خاص