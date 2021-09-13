كوريا ش – أجرت كوريا الشمالية فجر يوم الاثنين اختبار صاروخ جديد بعيد المدى من نوع “كروز”.

وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إن أكاديمية علوم الدفاع أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ “كروز” بعيد المدى تم تطويره حديثا.

وشارك مسؤولون وعلماء بارزون من قطاع علوم الدفاع في الإطلاق التجريبي.

وأفادت الوكالة الرسمية بأنه تم تطوير هذا السلاح الإستراتيجي ذي الأهمية الكبرى في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطة الخمسية لتطوير علوم الدفاع وتطوير نظام الأسلحة التي اقترحها مؤتمر الحزب الثامن، وفقا لدراسة علمية وعملية تطوير نظام أسلحة موثوقة خلال العامين الماضيين.

وأوضحت أنه وخلال هذه التجربة تم الانتهاء بنجاح من الاختبارات الجزئية التفصيلية بالإضافة إلى عشرات من اختبارات القذف المعتمدة على المحرك، واختبارات الطيران المختلفة، واختبارات التوجيه التجريبية، واختبارات الطفو القتالية.

وشددت الوكالة الرسمية على أن تطوير نظام الأسلحة هو وسيلة ردع فعالة لضمان أمن كوريا لاشمالية بشكل أكثر إحكاما وقوة لقمع العمل العسكري ضد البلاد من خلال القوات المعادية.

المصدر: وكالة أنباء كوريا الشمالية