إنجلترا – خرج فريق ليفربول بفوز عريض من ملعب مضيفه ليدز يونايتد (3-0) في المباراة التي جمعتهما امس في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ”.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل “للريدز” مبكرا في الدقيقة الـ20 من زمن الشوط الأول، ليصبح “الفرعون” خامس أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 100 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضاعف البرازيلي فابيو هينريكي النتيجة في الدقيقة 50، قبل أن يختتم السنغالي ساديو ماني ثلاثية الضيوف في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، الذي شهد طرد الهولندي باسكال ستريك مدافع ليدز يونايتد بعد مرور ساعة من البداية.

ورفع ليفربول رصيده إلى 10 اهداف، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر يونايتد ووصيفه تشيلسي.

في المقابل توقف رصيد ليدز يونايتد عند نقطتينن ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب “البريمير ليغ”.

المصدر: وكالات