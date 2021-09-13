الأردن – أكد مصدر مطلع أن عملية الربط الكهربائي من الأردن مع لبنان لن تتم قبل الربع الثاني من العام المقبل بسبب أعمال الصيانة من قبل الجانب السوري للشبكة الكهربائية ضمن حدودها.

وكشف المصدر الأردني أن “الأردن مستعد حاليا لتزويد لبنان بحاجته من الكهرباء غير أن سبب التأخير يأتي لتلف أجزاء من الشبكة الكهربائية بسبب الأحداث الأمنية على مدار السنوات الماضية”، مبينا أن المملكة لديها قدرة إلى تصدير الكهرباء وبالكميات التي تحتاجها لبنان.

وأضاف المصدر أن “الجانب السوري بين أن اصلاح شبكة الكهرباء والتي تربطه مع لبنان تحتاج إلى مدة 6 شهور على أقل تقدير”، مؤكدا أن الأردن لن يبخل في تقديم كافة الخبرات التي يمتلكها في عملية إصلاح الخط الواصل مع شبكة الكهرباء اللبنانية.

ونفى المصدر أي اتفاقات على الكلف مبينا أنه في حال تم الربط فإن شركة الكهرباء الوطنية ستعمل على الاتفاق مع نظيرتها اللبنانية على تفاصيل الأسعار والكلف المحتملة لشراء الكمية التي قد تصل إلى 250 ميغاوات.

وكان الأردن استضاف مؤخرا وزراء الطاقة في كل من سوريا ومصر ولبنان لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن.

المصدر: “خبرني”